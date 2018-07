Brände : Kleiner Ort wegen Feldbrand kurzzeitig evakuiert

Wegen eines Feldbrandes ist die kleine Ortschaft Klotzow bei Buggenhagen (Vorpommern-Greifswald) am Donnerstag vorübergehend evakuiert worden. Die Einwohner seien während der Löscharbeiten von Einsatzkräften vorsorglich aus der Gefahrenzone geführt worden, damit sie die schädlichen Rauchgase nicht einatmen, teilte eine Polizeisprecherin in Anklam mit. Zwei Anwohner wurden wegen der Symptome einer Rauchgasvergiftung medizinisch untersucht, konnten jedoch wie die anderen danach in ihre Häuser zurückkehren.

von dpa

05. Juli 2018, 15:28 Uhr

Laut Polizei war der Band auf dem Feld um die Mittagszeit bei Drescharbeiten ausgebrochen. Es handele sich um Selbstentzündung des Korns. Wegen des Windes breiteten sich die Flammen in Richtung Ortschaft aus. 63 Feuerwehrleute mit 13 Fahrzeugen waren im Einsatz und löschten den Brand nach etwa zwei Stunden. Die Flammen zerstörten ein 20 Hektar großes Gerstenfeld. Auf den angrenzenden Grundstücken entstanden kleinere Brandstellen, jedoch keine weiteren Schäden. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest.