Unfälle : Kleinkind bei Autounfall in Neustrelitz schwer verletzt

Ein dreijähriges Mädchen ist bei einem Autounfall in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden.

Neustrelitz | Ein 47-Jähriger war am Dienstagnachmittag beim Abbiegen mit seinem Wagen seitlich gegen das Auto der Mutter des Mädchens geprallt, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurde das Kleinkind auf dem Rücksitz schwer verletzt. Es wurde in Begleitung seiner 22-jährigen Mutter in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand ein Sachsch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.