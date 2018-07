von dpa

25. Juli 2018, 08:02 Uhr

Ein dreijähriges Kind ist in Rostock von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief der Junge am Dienstag auf die Straße und wurde von dem Wagen erfasst. Das Kind stürzte und verletzte sich am Bein. Sanitäter verarzteten den Jungen und brachten ihn danach in eine Kinderklinik.