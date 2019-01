Brände : Kleinkind stirbt bei Hausbrand: Frau noch vermisst

Ein Kleinkind ist bei einem Hausbrand in Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg) ums Leben gekommen. Ein 39-Jähriger wurde zudem verletzt in ein Krankenhaus gebracht, eine Frau galt als vermisst. Das Feuer sei am Samstagmorgen gegen 6.00 Uhr ausgebrochen, teilte eine Sprecherin der Rettungsleitstelle mit.

von dpa

19. Januar 2019, 10:59 Uhr

Weil der Dachstuhl des Gebäudes eingestürzt und das Treppenhaus nicht betretbar gewesen sei, hatte die Feuerwehr anfangs Probleme, in das Haus zu gelangen, wie ein Polizeisprecher sagte. Als die Einsatzkräfte später in das Haus kamen, fanden sie die Leiche des Kleinkindes. «Die Frau wird weiterhin gesucht», sagte der Polizeisprecher am Vormittag.