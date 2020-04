Unfälle : Kleintransporter prallt auf LKW: Beide Fahrer verletzt

von dpa

02. April 2020, 13:46 Uhr

Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der A 20 lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. In Höhe der Anschlussstelle Jürgenshagen prallte das Fahrzeug des 32-Jährigen aus ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Kranwagen. Auch der LKW-Fahrer verletzte sich. Beide Fahrzeugführer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 30 000 Euro geschätzt. Die A 20 wurde an der Unfallstelle für kurze Zeit halbseitig gesperrt.