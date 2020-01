Landtag : Klimapaket: Bundesratsinitiative zu erneuerbaren Energien

Wird der Klimaschutz eine sozial gerechte Sache oder geht er zu Lasten der kleinen Leute? Reichen die Maßnahmen des Bundes aus? Im Landtag gehen die Meinungen auseinander. Forscher suchen derweil nach neuen Möglichkeiten zur Nutzung von Öko-Energie.

von dpa

29. Januar 2020, 13:12 Uhr

Das Klimapaket der Bundesregierung, das erstmals einen Preis für Kohlendioxid festlegt, hat im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern zu einer kontroversen Debatte geführt. In der Aktuellen Stunde, von der AfD beantragt, prallten am Mittwoch gegensätzliche Auffassungen aufeinander. Während der AfD-Abgeordnete Christoph Grimm das Klimapaket als «phantasielose und unsoziale Mogelpackung» bezeichnete, das gerade für Menschen im ländlichen Raum Kostensteigerungen bringen werde, verteidigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Maßnahmen als ausgewogen.

Der CDU-Abgeordnete Torsten Renz stellte klar, dass Klimaschutz nicht zum Nulltarif zu bekommen sei. Es seien aber auch Entlastungen, etwa beim Strompreis, vorgesehen. Aus Sicht von Mignon Schwenke von den Linken sind die Klimapaket-Maßnahmen «allerhöchstens Schrittchen» in die richtige Richtung. Zugleich würden die zur Kasse gebeten, die mit ihrem Einkommen gerade so über die Runden kämen und oft keine Alternativen in ihrem Alltag hätten, sagte sie.

Schwesig betonte, im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat sei es gelungen, das Klimapaket besser zu machen. «Wir haben jetzt mehr Klimaschutz und mehr sozialen Ausgleich.» So werde die Pendlerpauschale erhöht. «Sie steigt 2021 um zunächst fünf Cent und dann ab 2024 um weitere drei Cent ab dem 21. Kilometer», erklärte die Regierungschefin. Für Pendler mit kleinen Einkommen, die von der Anhebung der Pendlerpauschale nicht profitierten, gebe es künftig eine Mobilitätspauschale.

Auch die Landesregierung werde ihre Anstrengungen für den Klimaschutz verstärken. So soll für 20 Millionen Euro ein Waldprogramm aufgelegt werden. Der Klimaschutz eröffne auch wirtschaftliche Chancen, betonte die Regierungschefin. MV sei das Land mit dem höchsten Anteil an Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien.

Die Forschung soll weiter vorankommen. Schwesig kündigte dazu eine Bundesratsinitiative an. Der Beschluss sei am Dienstag im Kabinett gefasst worden. Es geht um bessere Rahmenbedingungen für Modellprojekte, mit denen Überschüsse aus Öko-Energie über Speichertechnologien für andere Bereiche wie Verkehr, Industrie und Gebäude nutzbar gemacht werden sollen. Konkret wird eine Experimentierklausel gefordert. Schwesig nannte als Beispiel die Umwandlung von Windenergie in Wasserstoff. Die Region Rügen-Stralsund wird bereits vom Bund als Wasserstoffregion gefördert. Die Hochschule Stralsund widmet sich dem Thema mit einem eigenen Institut.