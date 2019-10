Parteien : Klimaschutz: Grüne fordern mehr Respekt für junge Generation

In der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um den Klimaschutz haben die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern mehr Respekt für das Anliegen junger Menschen gefordert. Die junge Generation kämpfe um ihre Zukunft, sagte der langjährige ehemalige Bundestagsabgeordnete Harald Terpe am Samstag beim Landesparteitag der Grünen in Güstrow. Die offensichtliche Geringschätzung gegenüber den Schülern habe nun zusätzlich deren Eltern und Großeltern für einen konsequenten Klimaschutz mobilisiert.

von dpa

26. Oktober 2019, 12:35 Uhr

In Güstrow wollen sich die knapp 120 Delegierten aus den acht Kreisverbänden unter dem Motto «Freiheit! Aber sicher.» unter anderem mit dem geplanten neuen Polizeigesetz befassen. Mit diesem wachse die Wahrscheinlichkeit, dass auch Unbeteiligte in den Fokus polizeilicher Maßnahmen geraten, hatte die Co-Landesvorsitzende Ulrike Berger ihre grundsätzliche Kritik deutlich gemacht.