Gesundheit : Klinik in Rostock will dicken Müttern mit Beratung helfen

Die Südstadtklinik in Rostock hat sich das Ziel gesetzt, bei Neugeborenen die Veranlagung für späteres Übergewicht zu verringern. Dazu sollen in einer Studie rund 300 Mütter über die Ernährung schon in der Schwangerschaft beraten werden, sagte Frauenärztin Sabine Körber der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund sei, dass knapp 30 Prozent der übergewichtigen Mütter Kinder mit einem Geburtsgewicht von mehr als 4000 Gramm zur Welt bringen. Bei normalgewichtigen Müttern liege diese Rate bei gut 20 Prozent.

von dpa

05. Januar 2019, 09:43 Uhr

«Die vergleichsweise schweren Kinder neigen im Laufe ihres Lebens vermehrt zu Übergewicht», sagte die Medizinerin. Dies sei jedoch kein zwangsläufiges Schicksal: «Diese Kinder haben je nach Veranlagung, Dauer der Stillzeit, guter Ernährung und ausreichend Bewegung die gleiche Möglichkeit für ein gesundes Leben wie andere Kinder auch.»