Verkehr : Knapp 75 000 Einsätze für ADAC-Pannenhelfer

Die Pannenhelfer des ADAC in Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr zu gut 74 800 Einsätzen gerufen worden. Das waren rund 3900 weniger als im Vorjahr, wie der ADAC Hansa am Donnerstag in Hamburg berichtete. Diese Abnahme sei vor allem auf die milderen Temperaturen zurückzuführen. Denn die mit Abstand häufigste Pannenursache waren defekte Batterien. Die 29 ADAC-Mitarbeiter würden hauptsächlich montags gerufen, wenn die Autos einige Tage bei Kälte nicht benutzt würden. Dann machten vor allem ältere Batterien schlapp. Denn in modernen Autos seien viele Geräte installiert, die auch während des Stillstands Strom verbrauchen. Nach Batteriedefekten folgten in der Schadensstatistik defekte Reifen und Räder sowie Schäden an Motoren und deren Steuerung.

von dpa

15. Februar 2018, 12:19 Uhr

Deutschlandweit halfen die «Gelben Engel» im vergangenen Jahr mehr als vier Millionen Autofahrern, wie es hieß. Der Tag mit den meisten Einsätzen sei der 23. Januar 2017 gewesen, als bei winterlichen Verhältnissen rekordverdächtige 21 943 Pannen behoben wurden.