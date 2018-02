Kriminalität : Knochenfund von Besendorf: Überreste stammen von Menschen

Die in Besendorf südlich von Schwerin in einem Sack entdeckten Knochen stammen von zwei Menschen und sind bereits mehrere Jahrzehnte alt. Das haben Untersuchungen der Rechtsmedizin ergeben, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Mittwoch mitteilte. Ein Spaziergänger hatte vor knapp zwei Wochen den Sack in einer morastigen Bodensenke am Ortsrand gefunden. Noch sei unklar, woher die Knochen stammen und wer sie dort abgelegt hat. Anhaltspunkte für eine Straftat gebe es aber nicht, so die Polizei. Die Ermittlungen dauerten an.

von dpa

28. Februar 2018, 15:11 Uhr

Wenige Tage nach dem Fund von Besendorf war in Schlemmin bei Bützow (Landkreis Güstrow) ein einzelner menschlicher Unterkieferknochen entdeckt worden. Ein Forstmitarbeiter hatte den Knochen in einem weitläufigen Gelände entdeckt. In dem Fall gibt es noch keine Informationen über das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung.