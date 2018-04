Landtag : Koalition einig über NSU-Untersuchungsausschuss

von dpa

07. April 2018, 10:11 Uhr

Nach längerem Zögern und zwischenzeitlichen Misstönen zwischen SPD und CDU wird nun auch im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt, der sich mit dem rechtsterroristischen NSU befasst. Die Spitzen der Koalitionsfraktionen hätten sich auf einen Text für den Einsetzungsbeschluss verständigt, hieß es. An diesem Dienstag stehe der Entwurf zunächst in den Fraktionssitzungen zur Diskussion. Ziel sei es, die Einsetzung des Untersuchungsausschusses als interfraktionellen Antrag unter Einbeziehung von Linke und BMV zur Landtagssitzung Ende April einzubringen und zu beschließen. Der neonazistischen Terrorgruppe «Nationalsozialistischen Untergrund» (NSU) werden bundesweit zehn, meist fremdenfeindlich motivierte Morde zugerechnet. Darunter ist auch der Mord an Mehmet Turgut in Rostock.