Brände : Kochstelle löst Feuer in Elmenhorster Stall aus

von dpa

03. Juli 2019, 15:12 Uhr

Beim Brand eines Stalls in Elmenhorst (Landkreis Rostock) ist am Mittwoch ein Sachschaden von rund 30 000 Euro entstanden. Zeugen hatten zunächst Explosionen aus dem Anbau eines Wohnhauses gemeldet, wie die Polizei berichtete. Die Geräusche stammten laut ersten Ermittlungen von brennenden Reifen im Gebäude. Der Eigentümer des Anbaus wurde mit Verdacht einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer ersten Besichtigung gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass das Feuer im Bereich einer Kochstelle ausgebrochen war.