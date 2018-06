Brände : Kochtopf auf dem Herd vergessen: Ein Mann verletzt

von dpa

23. Juni 2018, 13:33 Uhr

Ein auf einem Herd vergessener Kochtopf hat am frühen Samstagmorgen in Neubrandenburg Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ein Nachbar hatte die Einsatzkräfte informiert, weil er einen Rauchmelder in der Nebenwohnung gehört hatte, wie die Polizei mitteilte. Als die Einsatzkräfte die Tür öffneten, fanden sie dort den 33-jährigen Bewohner und seinen Hund vor. Der Mann wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund kam vorübergehend im Tierheim unter. Ein materieller Schaden ist nicht entstanden.