Geschichte : Kokert: Zentraler Wende-Gedächtnisort in einem Jahr machbar

Die Pläne für einen neuen zentralen Gedächtnisort für die friedliche Revolution 1989 in Mecklenburg-Vorpommern in Waren an der Müritz könnte in einem Jahr bereits umgesetzt werden. Diese Hoffnung äußerte der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Schweriner Landtag, Vincent Kokert, am Freitag und begrüßte den einstimmigen Beschluss der Warener Stadtvertreter für eine solche Einrichtung. «Wir sollten jetzt die Standortfrage zügig klären», forderte Kokert. «Für die glücklichsten Stunden der deutschen Geschichte brauchen wir endlich einen würdigen Gedächtnisort.» 2019 werden diese Demonstrationen 30 Jahre her sein.

von dpa

26. Oktober 2018, 14:18 Uhr

In Waren an der Müritz gab es am 16. Oktober 1989 von der St. Georgenkirche aus die ersten öffentlichen Proteste gegen die SED-Machthaber in Mecklenburg und Vorpommern. Proteste in vielen Städten folgten. Das Konzept von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) sieht auch dezentrale Erinnerungsorte in anderen Orten vor, an denen sich in der Wendezeit Bedeutsames ereignete.

Am Mittwochabend hatten die Warener Stadtvertreter beschlossen, sich für einen solchen Gedächtnisort einzusetzen. Dieser soll den Mut und die Ideale der Menschen aus jener Zeit in den Mittelpunkt rücken, erklärte Kokert.