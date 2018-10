von dpa

21. Oktober 2018, 09:26 Uhr

Ein 36 Jahre alter Autofahrer hat in der Nähe von Schwiessel (Landkreis Rostock) einen Fußgänger angefahren. Der Mann befand sich ersten Erkenntnissen zufolge am frühen Sonntagmorgen auf der Fahrbahn, als er von dem Auto erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Er sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.