Unfälle : Kollisionen mit Bäumen: drei Verletzte bei Autounfällen

Bei zwei Verkehrsunfällen im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns sind am Freitag drei Männer leicht verletzt worden. Alle drei mussten in einem Krankenhaus behandelt werden, nachdem sie mit ihren Autos gegen Bäume geprallt waren, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

von dpa

02. Februar 2019, 10:38 Uhr

Ein 23-Jähriger und sein 25 Jahre alter Beifahrer wurden den Angaben zufolge verletzt, als ihr Auto bei Sundhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) von der Straße abkam und in einem Vorgarten gegen einen Baum prallte. Ein Atemalkoholtest bei dem 23-Jährigen ergab einen Wert von 1,13 Promille. Gegen den Fahrer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

Auf der Insel Usedom bei Mölschow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) kam ein 18 Jahre alter Autofahrer ebenfalls von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und wurde verletzt. Polizeiangaben zufolge musste die Landstraße während der Bergungsarbeiten für etwa anderthalb Stunden gesperrt werden. Weshalb der Mann von der Straße abkam, war zunächst noch unklar.