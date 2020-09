Gesundheit : Kommission: Engere Kooperation der Uni-Kliniken in MV

Durch engere Kooperationen in Verwaltung, Krankenversorgung sowie Forschung und Lehre sollen die Universitätskliniken in Rostock und Greifswald ihre medizinische Spitzenstellung im Land festigen und an Effizienz gewinnen. Dabei gehe es auch darum, drohende Personalengpässe in der Pflege zu verhindern und ein leistungsgerechtes Vergütungssystem durchzusetzen, sagte der Rostocker Mediziner Harald Terpe am Mittwoch in Schwerin bei der Vorlage des Abschlussberichts der «Kommission Universitätsmedizin 2020».

von dpa

02. September 2020, 17:16 Uhr