Gesellschaft : Kommission untersucht sexuellen Kindesmissbrauch in der DDR

Sexueller Missbrauch von Kindern war in der DDR ein Tabu-Thema. Eine öffentliche Wahrnehmung oder Aufklärung fand so gut wie nicht statt. Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs will heute in Leipzig erste Untersuchungsergebnisse vorstellen. In einer öffentlichen Fachveranstaltung sollen Strukturen und Bedingungen aufgezeigt werden, die den Missbrauch ermöglicht und vertuscht haben.