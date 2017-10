Kommunen : Kommunale Waldbesitzer fordern bessere Vergütung

von dpa

erstellt am 09.Okt.2017 | 15:54 Uhr

Die deutschen Kommunen haben die künftige Bundesregierung aufgefordert, die erbrachten Leistungen für Wälder in ihrem Besitz besser zu honorieren. Der gemeinsame Forstausschuss «Deutscher Kommunalwald» erinnerte am Montag bei seiner Tagung in Rostock daran, dass im Staatswald Mehraufwand und Mindererlöse durch Zuwendungen aus den Landeshaushalten mit rund 150 Euro pro Hektar und Jahr ausgeglichen werden. Ziel dieser Förderung sei es unter anderem, die gesellschaftlich erwünschten Schutz- und Erholungsleistungen des Waldes bereitzustellen. Bei kommunalen Forstbetrieben liege die öffentliche Unterstützung dagegen durchschnittlich nur bei vier Euro. Rund 20 Prozent der Waldfläche in Deutschland befindet sich im Eigentum der Kommunen.

Deutscher Kommunalwald