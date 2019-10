Kommunen : Kommunalverband wählt neue Spitze: Dettmann gibt Vorsitz ab

von dpa

Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern vollzieht auf seiner heutigen Mitgliederversammlung in Güstrow einen Generationswechsel. Nach 20 Jahren an der Spitze des Kommunalverbands scheidet der Vorsitzende Reinhard Dettmann aus der Führung aus. Der frühere Bürgermeister von Teterow gehörte dem Vorstand als noch letztes verbliebenes Gründungsmitglied an. Die rund 440 Delegierten aus den Städten und Gemeinden des Landes wählen bei ihrem Treffen einen neuen Vorstand. Einziger Bewerber für den Vorsitz ist nach Verbandsangaben Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD). Als Gastredner der Jahrestagung wird der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck erwartet.