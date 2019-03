Wahlen : Kommunalwahl: Endspurt bei der Kandidatensuche

Die Parteien und Vereinigungen in Mecklenburg-Vorpommern haben ihre Mannschaften für die Kommunalwahlen Ende Mai im wesentlichen zusammen. Doch wollen sie bis zum Ablauf der Nominierungsfrist am Dienstag noch weitere Kandidaten gewinnen, die sich um eines der gut 8000 Mandate in den sechs Kreistagen und 750 Stadt- und Gemeindevertretungen bewerben. Zudem werden in vielen Kommunen auch die Bürgermeister gewählt. Spätestens am 12. März 2019 um 16.00 Uhr müssen alle Wahlvorschläge bei dem jeweiligen Wahlleiter eingegangen sein. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, stocken vor allem die Grünen ihre Bewerberzahl gegenüber der Wahl 2014 kräftig auf.

von dpa

10. März 2019, 08:55 Uhr

Bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren war die CDU mit 33 Prozent stärkste kommunalpolitische Kraft geworden, vor der Linken mit 19,7 Prozent und der SPD mit 18,9 Prozent. Danach folgten Grüne mit 5,8, die AfD mit 4,2 und die FDP mit 3,3 Prozent. Kleinstparteien und lokale Wählervereinigungen erreichten 11,8 Prozent. Jüngsten Umfragen zufolge müssen die größeren Parteien im Mai mit Verlusten rechnen.