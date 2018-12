Finanzen : Kommunen erzielten Rekordüberschuss

Die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern haben im dritten Jahr in Folge ein positives Finanzierungssaldo erzielt und 2017 mit 297 Millionen Euro das bislang größte Plus verzeichnet. Nur Bayern habe ein noch besseres Pro-Kopf-Ergebnis erreicht, sagte Rechnungshofpräsidentin Martina Johannsen am Dienstag in Schwerin bei der Präsentation des Kommunalfinanzberichts. Dank guter Konjunktur und damit sprudelnder Steuereinnahmen halte die finanzwirtschaftlich stabile Entwicklung der Kommunen an.

von dpa

04. Dezember 2018, 13:44 Uhr

Doch kaschiere das Gesamtergebnis, dass längst nicht alle Städte und Gemeinden im Nordosten ein Plus erzielten. Insbesondere kleinere Gemeinden hätten keine ausgeglichenen Haushalte. Johannsen wertete dies als Beleg für einen unzureichenden Finanzausgleich unter den Kommunen, denn die Zuweisungen des Landes seien im Ländervergleich sehr hoch. Noch immer fehle ein schlüssiges Gesamtkonzept für die kommunale Ebene, monierte die Rechnungshofchefin. Es seien dringend strukturelle Reformen nötig.

Zudem kritisierte sie die vom Landtag angebahnte Abschaffung der umstrittenen Straßenausbaugebühren. Wenn kommunale Straßen mit Landesmitteln finanziert würden, führe das zu einem Verlust an kommunaler Eigenverantwortung. Zudem würden Grundeigentümer, die vom Ausbau der Gemeindestraße vor ihrer Haustür profitierten, entlastet, während Erwerber von Grundeigentum zusätzlich belastet würden, erklärte Johannsen.

Nach dem Willen von SPD und CDU soll der bisherige Anteil der Anlieger an der Straßenausbaufinanzierung durch eine Erhöhung der Grunderwerbssteuer von fünf auf sechs Prozent finanziert werden. Das Land erwartet Zusatzeinnahmen von bis zu 30 Millionen Euro im Jahr, die zweckgebunden an die Kommunen weitergereicht werden sollen.