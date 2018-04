Kommunen : Kommunen in MV mit 291 Millionen Euro im Plus

von dpa

13. April 2018, 11:01 Uhr

Die seit Jahren gute Konjunktur füllt auch die Kassen der Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern. Zum achten Mal in Folge wuchsen die Steuereinnahmen und erreichten laut Kassenstatistik im Vorjahr mit 1,228 Milliarden Euro einen Rekordwert. Wie das Statistische Amt am Freitag in Schwerin weiter mitteilte, lagen die Einnahmen um 6,8 Prozent über denen von 2016. Die sprudelnden Steuern sorgten in den meisten Kommunen für positive Salden. Insgesamt weist die Statistik ein Plus von 291 Millionen Euro aus. Allein Rostock als wirtschaftliches Zentrum des Landes erzielte 2017 einen Überschuss von 99 Millionen Euro. Für Schwerin hingegen weist die Statistik erneut ein Minus von 14 Millionen Euro aus. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden waren zusammen mit gut 151 Millionen Euro im Plus, die Landkreise mit 52 Millionen.