Landtag : Kommunen sagen Einweg-Kaffeebechern den Kampf an

Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern sagen der wachsenden Abfallflut durch To go-Kaffeebecher den Kampf an. Dazu zählen die Städte Rostock, Stralsund, Greifswald und Schwerin, wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Freitag im Landtag sagte. Sie hätten sich die Reduzierung des Abfallaufkommens aus Kaffee-Einwegbechern zum Ziel gesetzt.

von dpa

16. März 2018, 17:07 Uhr

Rostock arbeitet dazu mit dem Münchener Mehrweg-Kaffeebecher- Hersteller Recup zusammen, wie Stadtsprecher Ulrich Kunze sagte. Rund 6000 wiederverwendbare Kunststoffbecher mit der Rostocker Skyline darauf sollen nach seinen Worten zum Einsatz kommen. Derzeit würden Anbieter von Kaffee to go, etwa Bäckereien, als Partner gesucht. Die Aktion soll nach seinen Worten im April starten.

Unter Berufung auf die Deutsche Umwelthilfe sagte Glawe, in Deutschland würden stündlich 320 000 Einwegbecher verbraucht. «Bezogen auf die Einwohner der Stadt Rostock wären das rein rechnerisch etwa 800 Becher pro Stunde.» Glawee warb dafür, dass weitere Städte und Regionen die Initiative aufnehmen.