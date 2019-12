Gesellschaft : «Komplimente»: Premiere für Film über Macher aus dem Osten

Das Kommunale Kino «Latücht» in Neubrandenburg ist an diesem Donnerstag Schauplatz einer besonderen Premiere. Unter dem Titel «Komplimente» wird erstmals ein Film über zehn Frauen und Männer aus Vorpommern und dem Osten Mecklenburgs gezeigt, die nicht prominent sind, aber trotzdem Optimismus und Tatkraft verbreiten, wie das Kulturzentrum Schloss Bröllin (Vorpommern-Greifswald) am Mittwoch mitteilte.

von dpa

18. Dezember 2019, 08:46 Uhr

Die Tätigkeiten der Protagonisten reichen von Biobauer, Abiturientin, Bio-Händler über Naturführer, Leiterin eines Sportcenters, Lehrern bis zum Jugendsozialarbeiter zwischen Poseritz auf Rügen, Eggesin, Pasewalk und Neubrandenburg. Alle seien auf Probleme gestoßen, hätten aber nicht gejammert, sondern angepackt. Das Projekt wurde vom Fond Neue Länder der Kulturstiftung des Bundes gefördert.

Regie bei dem 60-Minuten-Streifen führte der langjährige Organisator des Dokumentarfilmfestes dokumentART in Neubrandenburg, Holm-Henning Freier. Der Osten Mecklenburg-Vorpommerns gilt - bis auf Neubrandenburg - als sehr strukturschwach und war lange Jahre von Abwanderung junger Leute geprägt. Inzwischen besteht Nachwuchs- und Fachkräftemangel.