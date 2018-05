Gesundheit : Konferenz will Digitalisierung in der Medizin vorantreiben

In Rostock wird am Donnerstag die Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft eröffnet. Bei der 14. Ausgabe der zweitägigen Konferenz mit rund 700 Teilnehmern steht unter dem Motto «#Gesundheit 2018 - Schöne neue Welt?» das Thema Digitalisierung ganz oben auf der Agenda. Denn Deutschland könnte nach Ansicht von Konferenzpräsident Marek Zygmunt den Anschluss an internationale Entwicklungen verlieren. Er forderte einen von der Bundesregierung initiierten Masterplan.

von dpa

24. Mai 2018, 01:36 Uhr

Auch für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) steht bei der Gesundheitswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern die Digitalisierung im Vordergrund. Für sie ist die zentrale Frage, wie diese Technik dazu beitragen kann, dass die medizinische und pflegerische Versorgung besser wird. Dabei wünscht sie sich eine Vorreiterrolle Mecklenburg-Vorpommerns. Die gut aufgestellte Forschung im Nordosten braucht nach ihrer Auffassung allerdings finanzielle Unterstützung von Partnern. Diese sieht Schwesig beispielsweise in der Schweiz, die bei der Konferenz in diesem Jahr als Partnerland auftritt.