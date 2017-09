Schulen : Kongress: Evangelische Schulen wollen Schulmosaik ergänzen

Die Evangelischen Schulen möchten nach dem Willen des Vorstands der Schulstiftung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Kai Gusek, das bunte Schulmosaik in Mecklenburg-Vorpommern ergänzen. Es gehe nicht um Konkurrenz oder gar Verdrängung, sagte Gusek am Donnerstag zum 7. Bundeskongress evangelischer Schulen. Der Kongress steht unter dem Motto: «Zur Freiheit berufen!». Hintergrund sei, dass die evangelischen Schulen ein Spiel- und Entfaltungsraum der Freiheit sein wollen. In einer Zeit, in der freiheitliche Grundwerte in manchen öffentlichen Debatten angezweifelt werden, sei der evangelische Bildungsauftrag gleichzeitig eine demokratiepädagogische Verpflichtung. Deutschlandweit gebe es rund 1100 evangelischen Schulen, in Mecklenburg-Vorpommern 54.