Schulen : Konstante Größe: Unterrichtsausfall bleibt bei zwei Prozent

An den allgemeinbildenden staatlichen Schulen sind in den vergangenen Schuljahren rund zwei Prozent der Unterrichtsstunden ersatzlos ausgefallen. 2016/17 seien es genau 2,1 Prozent gewesen, 0,1 Prozentpunkte mehr als im Schuljahr zuvor, teilte das Bildungsministerium am Freitag in Schwerin mit. Der Unterrichtsausfall bewege sich damit seit elf Jahren auf konstantem Niveau. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) sagte, die Gründe für den Unterrichtsausfall seien sehr unterschiedlich. Grundsätzlich sei sie froh, dass sich die Zahl der Ausfallstunden nicht erhöht habe. «Dies ist bei einem Durchschnittsalter unserer Lehrkräfte von 50 Jahren nicht selbstverständlich», meinte die Ministerin.

von dpa

02. Februar 2018, 17:01 Uhr

Die Lehrergewerkschaft GEW hatte zu Wochenbeginn kritisiert, dass etwa jede zehnte Unterrichtsstunde im Land zur Vertretung anfällt. Zwar fielen letztlich nur zwei Prozent aller Stunden aus, doch viele würden vertreten, indem zwei Klassen zusammengelegt werden. Guter Unterricht sei so nicht möglich.

Forderungen nach einem Vertretungsbudget für jede Schule oder jeden Lehrer lehnte Hesse ab. Ein solches Instrument sei im Schuljahr 2010/11 eingeführt und noch im ersten Halbjahr wieder abgeschafft worden. Das Problem sei, dass man Vertretungsbudgets dann gleichmäßig über alle Schulen ausreichen müsse, die Krankschreibungen pro Schule aber verschieden seien. «Feste Budgets führen also dazu, dass manche Schulen völlig über- und andere völlig unterversorgt sind», sagte Hesse.