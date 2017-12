Industrie : Kontaktbörse Lieferantentag 2018 in der Rostocker Hansemesse

Nach 16 Jahren in der Rostocker Stadthalle wird der Lieferantentag, die Kontaktbörse zwischen Handwerk, Logistik und Industrie, vom kommenden Jahr an in die große Hansemesse ziehen. In den vergangenen Jahren sei die Veranstaltung ausgebucht gewesen und die Stadthalle für den stetig wachsenden Lieferantentag zu klein geworden, sagte Peter Friedrichs vom Bundesverband für Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) für Mecklenburg-Vorpommern.