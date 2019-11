Musik : Kontrabass-Wettbewerb von Ludwigslust nach Rostock

Der 11. Internationale Johann-Matthias-Sperger-Wettbewerb für Kontrabass wird 2020 in Rostock ausgetragen und nicht wie bisher in Ludwigslust. Das sagte die Vizepräsidentin der Internationalen Johann-Matthias-Sperger Gesellschaft, Michaela Kober, am Donnerstag.

von dpa

14. November 2019, 10:47 Uhr

Ludwigslusts Bürgermeister Reinhard Mach (parteilos) erklärte in der «Schweriner Volkszeitung», die Kleinstadt könne den zu erwartenden fünfstelligen Fehlbetrag für die Ausrichtung des Wettbewerbs 2020 nicht tragen. «Ich bin froh, dass die Sperger-Gesellschaft in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater Rostock und der Hansestadt Rostock die Möglichkeit gefunden hat, den 2020er Wettbewerb dort durchzuführen.»

Ludwigslust war die langjährige Wirkungsstätte Spergers (1750-1812), der als führender Kontrabassist seiner Zeit galt und zahlreiche Werke für das Instrument komponiert hat. Am Ludwigsluster Hof wirkte er 23 Jahre lang in der Hofkapelle des mecklenburgischen Herzogs.

Der Internationale Johann-Matthias-Sperger-Wettbewerb wird alle zwei Jahre veranstaltet und gilt als einer der bedeutendsten für dieses Instrument weltweit. Am 10. Wettbewerb im Jahr 2018 hatten 46 junge Musiker aus mehr als 20 Ländern teilgenommen.