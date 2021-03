Regierung : Kontrollbehörden: Mangelnde Datenschutz in Verwaltung

Der Schutz persönlicher Daten im Behördenverkehr ist in Mecklenburg-Vorpommern nach Einschätzung von Landesrechnungshof und Landesdatenschutzbeauftragtem nicht ausreichend sichergestellt.

Schwerin | So würden in der Landesverwaltung in großem Umfang Computerprogramme genutzt, die zum Abfluss solch sensibler Daten etwa auf Großrechner in den USA führten. „Für diese Datenabflüsse gibt es keine hinreichende Rechtsgrundlage“, stellte der Datenschutzbeauftragte Heinz Müller am Mittwoch fest und forderte das Land auf, alternative Lösungen einzusetzen, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.