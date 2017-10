Kriminalität : Kontrollen an polnischer Grenze: 33 Straftäter festgenommen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Okt.2017 | 16:30 Uhr

Bei länderübergreifenden Kontrollen an der polnischen Grenze hat die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen hat die Polizei 33 mutmaßliche Straftäter festgenommen. An dem dreitägigen Einsatz auf allen wichtigen Zufahrtsstraßen von der Insel Rügen bis zum sächsischen Görlitz waren 800 Polizisten beteiligt wie das federführende Brandenburger Polizeipräsidium am Donnerstag mitteilte. Auch der Zoll unterstützte die Aktion: Mit einem mobilen Röntgengerät konnten die Beamten in Frankfurt (Oder) ganze Lastwagen durchleuchten. Bei den intensiven Kontrollen wurden insgesamt 87 Straftaten registriert.