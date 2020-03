Gesundheit : Kontrollen wegen Corona: 36 Kilometer Stau auf A11

Die polnischen Grenzkontrollen wegen der Coronafälle haben im Süden Vorpommerns zu enormen Staus auf der A11 Berlin-Stettin (Szczecin) geführt. Lastwagen und Autos standen Richtung Polen bei Pomellen (Vorpommern-Greifswald) schon auf 36 Kilometern, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. «Das reicht bald bis ans Kreuz Uckermark.»

von dpa

18. März 2020, 13:29 Uhr

Am Dienstag waren es noch 11 Kilometer. In Richtung Deutschland gebe es keine Probleme, hieß es von der Bundespolizei. Ein weiterer Staugrund an dieser Grenze sei, dass die Kolonnen weiter südlich - wie bei Frankfurt/Oder in Brandenburg und Görlitz in Sachsen noch länger seien, und die Fahrzeuge nun anders verteilt werden sollen.

Damit müssten die Fahrer über Pomellen bis zu acht Stunden warten, ehe sie die Kontrollstelle mehrere hundert Meter hinter der Staatsgrenze erreichten. Dort müssen die Fahrer Fragebögen ausfüllen und unter anderem Gesundheitstests absolvieren, wie Fiebermessen. Um eine weitere Verbreitung des neuartigen Coronavirus zu erschweren, hatte Polen an der Grenze zu Deutschland am Sonntag wieder Kontrollen eingeführt, für mindestens zehn Tage.

Benachbarte Grenzübergänge wie die B104 bei Linken seien ganz gesperrt. In Garz auf der Insel Usedom - dem zweiten passierbaren Übergang für Kleintransporter, Busse und Autos gebe es keine Staus.