Landtag : Kontroverse Debatte um Corona-Schutzvorkehrungen

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat das Vorgehen der Landesregierung in der Corona-Krise gegen Kritik verteidigt und auf breite Akzeptanz in der Bevölkerung verwiesen. «Die große Mehrheit steht zu den Maßnahmen», sagte er am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Auch dank der zum Teil gravierenden Schutzvorkehrungen wie den zeitweiligen Reise- und Kontaktverboten sei Mecklenburg-Vorpommern bislang vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Glawe reagierte damit auf einen Antrag der oppositionellen AfD zur Aufhebung aller coronabedingten Verbote, der aber von den anderen Fraktionen entschieden abgelehnt wurde.

von dpa

24. September 2020, 13:48 Uhr