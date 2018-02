Theater : Konzept für bekannte Freiluft-Operette wird vorgestellt

Die einzigen Operettenfestspiele in Mecklenburg-Vorpommern bringen 2018 das Stück «Wie einst im Mai» in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) auf die Bühne. Details der Inszenierung der «Reise durch die Geschichte Berlins mit Herz und Schnauze» werden am Dienstag unter Leitung von Intendant Joachim Kümmritz im Theater vorgestellt. Die Operette unter freiem Himmel am Schlossberg erfreute sich zuletzt großer Beliebtheit. So kamen 2017 rund 15 000 Gäste zu 13 Aufführungen. Die Operette von Walter und Willi Kollo soll ab 6. Juli aufgeführt werden. Dazu habe sich auch der Sänger und Enkel René Kollo als Ehrengast angekündigt.

von dpa

20. Februar 2018, 01:01 Uhr

Die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz ist eine von vier großen Bühnen im Nordosten. Die seit Jahren vom Land favorisierte Fusion mit dem Theater Vorpommern (Stralsund/Greifswald) soll nun doch nicht kommen. Bis Ende wollen die Häuser dem Kultusministerium Vorschläge für eine Kooperation unterbreiten, bei der die Bühnen eigenständig bleiben und trotzdem Kosten einsparen können. In der letzten Spielzeit zählte die GmbH mehr als 125 000 Zuschauer, was der seit Jahren höchste Wert war.