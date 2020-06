Musik : Konzertreihe im Innenhof des Schweriner Schlosses beginnt

von dpa

25. Juni 2020, 06:43 Uhr

Der Innenhof des Schweriner Schlosses ist von Donnerstag (20.00 Uhr) an die Bühne für eine Konzertreihe unter Schirmherrschaft von Landtagspräsidentin Birgit Hesse. Zum Auftakt spielt das Andreas-Pasternack-Trio, den Schlussakkord soll am 2. August das Landespolizeiorchester Mecklenburg-Vorpommern setzen. Die Konzerte stehen unter dem Motto «Aufgeschlossen. Eine Bühne für MV» und sollen wöchentlich mindestens von Donnerstag bis Sonntag stattfinden. Zu erleben seien heimische Musiker, die in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Krise auf Auftritte hätten verzichten müssen, hieß es vom Landtag.