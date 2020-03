Krankenhäuser : Kooperationsvertrag: Kinder- und Jugendmedizin Demmin

Greifswald/Demmin (dpa/mv) - Die Universitätsmedizin Greifswald und das Kreiskrankenhaus Demmin wollen am Dienstag einen Vertrag über die Zusammenarbeit in der Kinder- und Jugendmedizin unterzeichnen. Das teilte Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann am Montag mit. So sollen Assistenzärzte, die sich an der Universitätsmedizin in der Weiterbildung zum Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin befinden, künftig einen Teil ihrer Ausbildung in Demmin absolvieren.

von dpa

09. März 2020, 18:31 Uhr

Dahlemann sagte, er freue sich, dass es gelungen sei, diese Lösung zu finden. «Es ist wichtig, dass auch im ländlichen Raum eine gute kindermedizinische Versorgung sichergestellt ist», erklärte er und äußerte die Hoffnung, dass es durch die Zusammenarbeit vielleicht gelinge, Assistenzärztinnen und Assistenzärzte dauerhaft an das Krankenhaus zu binden. Er zeigte sich dankbar dafür, dass die Greifswalder Unimedizin Verantwortung für die Region übernehme. «Eine flächendeckende kindermedizinische Versorgung ist und bleibt unser Anspruch», bekräftigte Dahlemann.

Zur Unterzeichnung werden Dahlemann für die Landesregierung, der Ärztliche Direktor der Universitätsmedizin, Claus-Dieter Heidecke, der Kaufmännische Vorstand Marie Le Claire, der Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Holger Lode, sowie der Geschäftsführer der Kreiskrankenhauses, Kai Firneinsen, erwartet.