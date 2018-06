Schiffbau : Koordinator für maritime Wirtschaft besucht die Neptun-Werft

Der neue Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, Norbert Brackmann, wird am heutigen Dienstag auf der Neptun-Werft in Rostock erwartet. Bei seinem Amtsantritt Mitte April hatte er gesagt, dass es seine Hauptaufgabe sei, gemeinsam mit den Küstenländern und der maritimen Wirtschaft Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. In der Branche sind direkt und indirekt rund 400 000 Arbeitsplätze angesiedelt.

von dpa

19. Juni 2018, 02:30 Uhr

Zudem wolle er die See- und Binnenschifffahrt auf ihrem Weg hin zu einem der umweltfreundlichsten Verkehrsträger unterstützen. Ein Ziel dabei sei das sogenannte Greenshipping, zu dem auch die konsequente Einführung umweltfreundlicher Kraftstoffe wie LNG (Flüssiggas) gehöre.

Erst Ende Januar hatte die Neptun Werft den gut 161 Meter langen Gastanker «Coral Energice» an die Reederei Anthony Veder abgeliefert. Komplett neu daran war, dass auch die beiden Hilfsmaschinen Gasmotoren sind, mit denen alle Aggregate des Schiffes wie Pumpen, Bugstrahler oder auch das Deckshaus mit Strom versorgt werden können.