Verteidigung : Korvette «Oldenburg» läuft zum Einsatz vor dem Libanon aus

Die Korvette «Oldenburg» läuft heute zu einem rund einjährigen Einsatz vor der libanesischen Küste aus. Das Schiff mit seinen gut 50 Soldaten an Bord ist Teil der Unifil-Mission (United Nations Interim Force in Lebanon), mit dem unter anderem der Schmuggel von Waffen unterbunden werden soll. Die UN möchte so zu Stabilität und Sicherheit in der Region beitragen. Die Besatzung wird zunächst vier Monate an Bord sein und dann ausgetauscht.

von dpa

10. September 2018, 05:30 Uhr

Der Unifil-Einsatz läuft seit 1978. Anfangs zählten die Überwachung eines angestrebten Waffenstillstands und die Bestätigung des Abzugs israelischer Streitkräfte auf dem Libanon zu ihren Aufgaben. Laut Marine sind derzeit rund 10 500 Soldaten aus 40 Ländern im Unifil-Einsatz unterwegs. Nach dem zweiten Libanonkrieg 2006 wurde das Mandat ergänzt. Seitdem unterstützt Unifil die libanesische Regierung dabei, die Seegrenzen zu sichern und Waffenschmuggel von See zu verhindern. Deutsche Einheiten operieren von Beginn an in diesem Verband.