Medien : Koslik bleibt Vorsitzender der Landespressekonferenz

Die Landespressekonferenz (LPK) in Mecklenburg-Vorpommern wird weiter von Stefan Koslik geleitet. Die Vereinigung der landespolitischen Korrespondenten bestätigte den stellvertretenden Chefredakteur der «Schweriner Volkszeitung» am Dienstagabend ohne Gegenstimme in seinem Amt. Der 59-Jährige gilt als einer der profiliertesten politischen Berichterstatter im Land. Dem LPK-Vorstand gehören weiter Maike Gross und Axel Seitz (beide NDR) sowie Frank Pfaff (Deutsche Presse-Agentur) an. Neu in das Führungsgremium wurde Bernd Mosebach gewählt, der seit Sommer vorigen Jahres das ZDF-Landesstudio in Schwerin leitet.

von dpa

31. Januar 2018, 12:43 Uhr

Die Landespressekonferenz veranstaltet regelmäßig Pressekonferenzen mit Landespolitikern und Vertretern des öffentlichen Lebens. Dabei bietet sie Journalisten die Möglichkeit, politische Entscheidungen kritisch zu hinterfragen, Forderungen an Politik und Verbände aufzunehmen und die dabei gewonnenen Informationen dann in Zeitungen und elektronischen Medien zu verbreiten. Der Landespressekonferenz gehören als ordentliche Mitglieder 34 Journalisten regionaler und überregionaler Medien sowie mehr als 20 Vertreter von Organisationen und Verbänden als außerordentliche Mitglieder an.