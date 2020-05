Dienstleistungen : Kosmetik, Fußpflege, Massagen: Studios in MV öffnen wieder

Nach acht Wochen Schließzeit dürfen in Mecklenburg-Vorpommern seit Donnerstag Dienstleistungsbetriebe wie Kosmetik- und Nagelstudios, Fußpflegesalons, Massagepraxen, Sonnen- und Tattoo-Studios wieder öffnen. In Zinnowitz auf Usedom erwartet Birgit Petrich in ihrem Kosmetik- und Fußpflegestudio am Freitag die ersten Kunden seit Mitte März. Sie habe mit ihrer Mitarbeiterin Ina Schudrowitz die vergangenen zwei Tage genutzt, um Kunden anzurufen, Termine zu machen und alles vorzubereiten, berichtete sie. In den nächsten vier Wochen wolle sie sich auf die Pediküre konzentrieren - auch weil bei der Behandlung Mitarbeiter und Kunden einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen.

von dpa

07. Mai 2020, 13:05 Uhr

«Wir leben von den Einheimischen und haben viele ältere Stammkunden», sagte sie. «Einige haben große Probleme und können zum Teil nicht mehr gehen.» Auch Diabetiker seien darunter, die sich nicht selbst die Nägel schneiden dürfen. Die 63-Jährige unterrichtet freiberuflich am Institut für Marktwirtschaft in Stralsund angehende Kosmetiker und Podologieassistenten.

Statt 45 Minuten wolle sie sich jetzt eine Stunde für jeden Kunden Zeit nehmen, ohne die Preise zu erhöhen. «Viele Menschen sind schon gestraft genug», meinte sie. Petrich hat ihre beiden Angestellten am 1. April in Kurzarbeit schicken müssen, erhielt aber vom Land die beantragte Soforthilfe. «Davon habe ich Miete und Betriebskosten für das Studio und die bestellte Ware bezahlen können», sagte sie. «Das war gut, dass der Staat so reagiert hat, sonst wäre es ans Eingemachte gegangen.» Privat habe sie sich eingeschränkt.