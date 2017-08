Landtag : Kosten für Kinderbetreuung erneut gestiegen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Kosten für die Kinderbetreuung sind in den meisten Landkreisen und auch in Rostock im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen, unterscheiden sich regional aber beträchtlich. So differieren die Elternbeiträge für Krippenplätze im Mittel um bis zu 44 Prozent, bei Kindergärten um 51 Prozent, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. Die Linken-Abgeordnete Jacqueline Bernhardt nahm die nun vorgelegten Daten zum Anlass, die Umstellung des Finanzierungssystems in der Kindertagesbetreuung zu fordern. Das Land müsse deutlich mehr Verantwortung übernehmen. «Es wird höchste Zeit, die Kindertagesbetreuung endlich für Eltern kostenfrei zu gestalten. Andere Bundesländer machen es vor», betonte Bernhardt.

erstellt am 07.Aug.2017 | 17:10 Uhr