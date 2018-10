Tourismus : Kräftiges Plus: Tourismusbranche boomt im August

Der überwiegend sonnige August hat der Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern einen kräftigen Zuwachs gebracht. Bei 5,42 Millionen Übernachtungen sei ein Plus von 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnet worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag in Schwerin mit. «Tolles Wetter, kaum freie Betten und volle Strände. Das Besondere im August war, dass alle Bundesländer Sommerferien hatten», sagte Minister Harry Glawe (CDU).

von dpa

23. Oktober 2018, 16:40 Uhr

Es gebe auch einen insgesamt guten Jahresverlauf. Von Januar bis August sei bei den Übernachtungen ein Plus von 3,6 Prozent auf 22,6 Millionen registriert worden. Zudem gab es einen Zuwachs bei den ausländischen Gästen. 817 800 Übernachtungen bedeuteten eine Steigerung um 7,5 Prozent. Allerdings gab Glawe zu bedenken, dass die Wetter-Extreme die Planbarkeit der Touristiker im gesamten Land erschweren. «Ein heißer Sommer allein macht noch keine Rekorde.» Der Blick muss stärker auf das Gesamtjahr gerichtet werden.