Telekommunikation : Kramerhof: Telekom startet Glasfaserausbau auf dem Land

Im Wahlkreis von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Telekom ihr bislang größtes Projekt zum Glasfaserausbau in Deutschland gestartet. Das Unternehmen wird bis Ende 2019 auf dem Festland des Kreises Vorpommern-Rügen mehr als 2000 Kilometer Glasfaser verlegen und über 1000 Glasfaser-Netzverteiler aufstellen, wie Telekom-Vorstandschef Timotheus Höttges am Montag in Klein Kedingshagen zum Start der Baggerarbeiten sagte. «Wir zeigen, dass ländlicher Raum und schnelles Internet kein Widerspruch sind.»

von dpa

26. März 2018, 13:30 Uhr

Vom schnelle Internet mit Geschwindigkeiten von einem Gigabit sollen rund 40 000 Haushalte und Unternehmen in 63 Gemeinden profitieren. In der Region werden rund 118 Millionen Euro verbaut, davon 77 Millionen Euro vom Bund, 28 Millionen Euro vom Land und 13 Millionen Euro Eigenanteil aus dem Kommunalen Aufbaufonds MV. Bundesweit will die Telekom in diesem Jahr 60 000 Kilometer Glasfaser verlegen.