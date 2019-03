Tiere : Kraniche verbreiten sich in Deutschland und Westeuropa

Der Graukranich breitet sich in Deutschland und den westlichen Nachbarländern weiter aus - wird in seinem Hauptbrutgebiet in Deutschland 2019 aber durch Trockenheit auf harte Proben gestellt. Das erklärte Wolfgang Mewes vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Kranichschutz Deutschland am Samstag auf dem Jahrestreffen der Kranichbetreuer Mecklenburg-Vorpommerns in Karow (Ludwigslust-Parchim). So seien in Deutschland zuletzt 10 000 Brutpaare gezählt worden, etwa doppelt so viele wie vor 15 Jahren. «In Westeuropa wurden inzwischen 55 Brutpaare in den Niederlanden und Frankreich beobachtet», sagte Mewes. Damit habe sich die Verbreitungsgrenze nach Westen verschoben.

von dpa

02. März 2019, 14:26 Uhr

Mit rund 5000 Brutpaaren ziehe die Hälfte der in Deutschland heimischen Kraniche in Mecklenburg-Vorpommern ihre Jungen auf. Es folgten Brandenburg (2750), Niedersachsen (1500), Sachsen-Anhalt (660), Schleswig-Holstein (550) und Sachsen mit rund 300 Brutpaaren. «Durch lange Trockenheit sind im Nordosten viele Feuchtgebiete, in denen die Nester liegen, noch trocken», sagte Mewes. Das werde für weniger Nachwuchs als bisher sorgen.