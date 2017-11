Gesundheit : Krankenakten aus Heilanstalt geht ins Landesarchiv

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Ein Konvolut von rund 1000 Akten von Patienten, die zwischen 1912 und 1939 wegen psychischer Erkrankungen in der Provinzialheilanstalt Stralsund behandelt wurden, geht in das Landesarchiv Mecklenburg-Vorpommern. Dazu gehört auch die lange als verschollen geglaubte Akte des Schriftstellers Hans Fallada, die der Forensische Psychiater Jan Armbruster im Jahr 2011 wieder entdeckt hatte. Unter seinem bürgerlichen Namen war der immer wieder unter Alkohol- und Morphiumabhängigkeit leidende Autor im Winter 1921 für sechs Wochen in der Klinik therapiert worden. Möglicherweise nutzte Fallada die Zeit zur Recherche an seinem Roman «Anton und Gerda», der 1923 erschien, sagte Armbruster.