Literatur : Krankenakten von Hans Fallada kommen ins Landesarchiv

Krankenakten von Hans Fallada kommen ins Landesarchiv

Die Krankengeschichte des Schriftstellers Hans Fallada (1893-1947) kann um weitere Facetten ergänzt werden. In Stralsund wurde die verschollen geglaubte Krankenakte Falladas, der mit bürgerlichen Namen Rudolf Ditzen hieß, wiederentdeckt. Neben den Aufzeichnungen über seinen sechswöchigen Aufenthalt im Jahr 1921 in der ehemaligen Provinzial-Heilanstalt Stralsund enthält sie nahezu vollständige Abschriften der Unterlagen der Behandlung in Jena 1911/1912 nach einem als Duell inszenierten erweiterten Suizidversuch, wie das Helios Hanseklinikum am Dienstag in Stralsund mitteilte.