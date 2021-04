Parteien : Kreistags-Sondersitzung wegen Vorwürfen gegen Landrätin

Der Kreistag Nordwestmecklenburgs berät in einer Sondersitzung über Vorwürfe gegen die Landrätin Kerstin Weiss (SPD).

Wismar | In dem am Montag erstellten Antrag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, steht in der Betreffzeile: „Korruptionsverdacht gegen die Landrätin“. Der Landkreis teilte mit, dass am Freitag eine Dringlichkeitssitzung des Kreistages geplant ist, die zum Teil nicht öffentlich ist. Die SPD-Politikerin wies unterdessen jeglichen Vorwurf zurück. Die Staat...

