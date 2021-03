Landtag : Kretschmer: Frage um Ostdeutsche in Führungsposten kleinlich

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hält die Frage nach der Zahl Ostdeutscher in Führungspositionen gut 30 Jahren nach der Deutschen Einheit für kleinlich.

Dresden | Er schäme sich für eine solche Frage, sagte er am Donnerstag in einer Debatte im Landtag. Menschen, die nach der Wende aus dem Westen in den Freistaat kamen, seien „genauso Sachsen wie wir“: „Diese Menschen haben einen zentralen Anteil an dem Erfolg dieses Landes. Deshalb sollte man dieses komische Fragen und Insistieren in Zukunft auch unterlassen.“ ...

