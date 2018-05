Regierung : Kretschmer und Woidke bei Spitzentreffen der Oder-Partner

Die Regierungschefs von Sachsen und Brandenburg, Michael Kretschmer (CDU) und Dietmar Woidke (SPD), erwarten am heutigen Mittwoch in Dresden rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus grenznahen Regionen in Deutschland und Polen. Bei dem Treffen der Oder-Partnerschaft soll es nach Angaben der Staatskanzlei um deutsch-polnische Zusammenarbeit etwa bei den Themen Gesundheit, Verkehr oder Wissenschaft gehen.

von dpa

09. Mai 2018, 02:10 Uhr

Sachsen koordiniert derzeit die Arbeit des informellen Netzwerks von Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen mit den westpolnischen Regionen Großpolen, Westpommern, Niederschlesien und Lubuskie.